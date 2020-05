Covid-19 in Kerala: केरल के एर्नाकुलम जिले में घर जाने की मांग पर अड़े मजदूरों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। ये सभी प्रशासन से अपने घर भेजने की मांग कर रहे थे। प्रवासियों को पुलिस ने समझाने की कोशिश की मगर हालात बिगड़ता देख लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। एर्नाकुलम के कूठाटुकुलम इलाके में प्रदर्शन कर रहे मजदूरों पर पुलिस द्वारा लाठिया बरसाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

4 मई को भी प्रदेश के कोझीकोड जिले के पय्योली शहर में प्रवासी मजदूरों ने घर वापस भेजने के लिए प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन कर रहे कुछ मजदूरों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था और फिर बाद में रिहा कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि मजदूरों को उनके गांव भेजने के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इन ट्रेनों के जरिए अलग-अलग राज्य में फंसे मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है।

आज गुजरात में फंसे 1,220 प्रवासी मजदूरों को सूरत महानगर से लेकर एक स्पेशल श्रमिक ट्रेन सुबह बांदा पहुंची है। यहां रेलवे स्टेशन में ही सभी मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई है और अब उन्हें बसों से नजदीकी आश्रय स्थल भेजा जा रहा है। इसी तरह ट्रेनें प्रवासी मजदूरों को लेकर पंजाब के जालंधर से लखनऊ, बंगलौर से लखनऊ तथा हैदराबाद से बाराबंकी पहुंची।

बांदा के अपर जिला अधिकारी (एडीएम) सन्तोष बहादुर सिंह ने बताया, ‘गुजरात प्रान्त में फंसे 1,220 प्रवासी मजदूरों को लेकर एक स्पेशल श्रमिक ट्रेन बुधवार दोपहर बाद करीब ढाई बजे सूरत महानगर से रवाना हुई, जो यहां बांदा जंक्शन के प्लेट फॉर्म संख्या-दो में गुरुवार सुबह 6:40 बजे पहुंची है।’ उन्होंने बताया, ‘रेलवे जंक्शन (स्टेशन) में सभी मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई है और अब उन्हें सरकारी बस से उनके नजदीकी आश्रय स्थल भेजा जा रहा है।’

यहां देखें वीडियो-

#WATCH Kerala: Police resort to mild lathicharge in Koothattukulam area of Ernakulam District to disperse migrant labourers who were protesting demanding they be sent back to their native places. pic.twitter.com/b3O1MMZyEd

