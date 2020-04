Coronavirus के आपको भी आ रहे हल्के-फुल्के लक्षण? मोदी सरकार ने जारी की एडवाइजरी; जानें क्या करें और क्या नहीं

देश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमित मामलों को देखते हुए मोदी सरकार ने होम आइसोलेशन को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ऐसे लोगों के लिए जिनमें कोरोना वायरस के हल्के फुल्के लक्षण हैं या जो पूर्व-लक्षण चरण पर हैं उनके लिए होम आइसोलेशन को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ऐसे मरीज जिनके पास अपने निवास पर सेल्फ आइसोलेशन की सुविधा है, उनके पास अब होम आइसोलेशन का विकल्प होगा।

ऐसा करने के लिए रोगियों को खुद बीमारी की जानकारी देनी होगी। उन्हें सरकार को ये बताना होगा कि वे अपने घर में आइसोलेट होना चाहता है। अभी तक के नियमों के हिसाब से संदिग्ध रोगियों और हल्के लक्षणों वालों को कोविड केयर सेंटर में रखने का प्रावधान है।

एडवाइजरी के हिसाब से –

– अगर डॉक्टर ने किसी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण की संख्या काफी कम बताई है, तो वह होम आइसोलेशन कर सकता है।

– सेल्फ-आइसोलेशन के दौरान मरीज परिवार के संपर्क में न आए इसके लिए घर पर आइसोलेशन की सुविधाएं होनी चाहिए, साथ में रहने घर वालों के लिए भी अलग रहने की सुविधा होनी चाहिए।

– 24 घंटे के लिए एक सहायक साथ में होना चाहिए, जो लगातार अस्पताल के संपर्क में रहे और मरीज की देखभाल करे।

– कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले, साथ में रहने वाले व्यक्ति को डॉक्टर की सलाह के अनुसार हाइड्रोक्सीक्लोक्वीन लेनी चाहिए।

Health & Family Welfare Ministry has issued guidelines for home isolation of people who either have very mild #COVID19 symptoms or are in the pre-symptomatic phase. Such patients with requisite self-isolation facility at their residence will now have the option for home isolation pic.twitter.com/c7KdGyabWP

— ANI (@ANI) April 27, 2020