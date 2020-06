कोरोना वायरस महामारी के संकट के बीच अस्पतालों में मरीजों की इलाज के आभाव में दम तोड़ती कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। कोरोना संकट ने सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी है। वरिष्ठ पत्रकार बरखा दत्त ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर एक वीडिया शेयर किया है जिसमें एक 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला 45 मिनट तक अस्पताल के बाहर एंबुलेंस में भर्ती कराया गया और फिर अस्पताल ने ही महिला को भर्ती करने से मना कर दिया।

बरखा दत्त ने वीडियो में बताया कि वह दिल्ली के हरिश्चंद्र अस्पताल के सामने मौजूद हैं। यहां कलावी नाम की एक 80 वर्षीय महिला को इमरजेंसी में कोरोना वायरस के चलते अस्पताल लाया गया। अस्पताल ने 45 मिनट तक महिला को अटेंड नहीं किया। एंबुलेंस टीम ने 45 मिनट तक महिला को एंबुलेंस में रखा और फिर बाद में अस्पताल ने भर्ती करने से मना कर दिया।

At Delhi’s Harischandra Hospital, I witnessed 80 year old woman Kalawati, rushed to Emergency for COVID. Hospital did not attend to her for 45 minutes. Then refused to take her in. Ambulance team Kept her on Oxygen, Hospital did not even do that. Full story today on @themojo_in pic.twitter.com/ttJAfPk0GZ

— barkha dutt (@BDUTT) June 13, 2020