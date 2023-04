Covid-19: इन राज्यों में लौटी कोविड-19 से जुड़ी पाबंदी! बढ़ते केस और तैयारियों की निगरानी कर रहे मांडविया- कल से दो दिनों का मॉक ड्रिल

देश के ज्यादातर राज्यों में बीते कुछ दिनों में कोविड-19 के नए मामलें लगातार तेजी दर्ज की गई है। इसको लेकर कई राज्यों ने फिर से मास्क अनिवार्य कर दिया है। वहीं, कई राज्यों ने लोगों से जरूरी सावधानी अपनाने की सलाह दी है।

देश में फिर बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के केस (Express Photo by Praveen Khanna)

देश में तेजी से बढ़ते कोविड-19 के नए मामलों के बीच अस्पताल में तैयारियों का जायजा लेने के लिए 10 और 11 अप्रैल को देशव्यापी मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। इसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के स्वास्थ्य केंद्रों के भाग लेने की संभावना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया मॉक ड्रिल का निरीक्षण करने सोमवार (10 अप्रैल) को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, झज्जर (AIIMS) जाएंगे। देश के ज्यादातर राज्यों में बीते कुछ दिनों में कोविड-19 के नए मामलें लगातार तेजी दर्ज की गई है। इसको लेकर कई राज्यों ने फिर से मास्क अनिवार्य कर दिया है। वहीं, कई राज्यों ने लोगों से जरूरी सावधानी अपनाने की सलाह दी है। https://www.jansatta.com/blank.html

पढें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram