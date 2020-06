दिल्ली में कोरोना की जांच बढ़ाने के मकसद से अब 20 मिनट ड्राइव-थ्रू फैसिलिटी शुरू की गई हैं। अब लोग अपनी कारों से इन बूथ के सामने आकर अपना सैंप दे सकते हैं। फिलहाल ऐसी तीन फैसिलिटीज शुरू की गई हैं। इनमें एक सीरी फोर्ट स्टेडियम, एक साकेत और एक अन्य पंजाबी बाग इलाके में लगाई गई हैं। जिस किसी को भी हल्के से मध्यम बुखार या जुकाम होगा, उनकी इस फैसिलिटी में जांच होगी।

#Delhi: 20-minute drive through #COVID19 testing facilities increased in Delhi; private labs like Dr Dangs Lab scale-up testing to counter the surge in COVID19 cases pic.twitter.com/aMwDKVOYLW