बीजेपी सांसद ने कहा- यह वक्त तीन सवालों के जवाब ढूँढने का है, पर सरकार के पास तैयारी एक की भी नहीं है

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर सरकार को तीन अहम सवालों के जवाब ढूँढने को कहा है। स्वामी ने कहा कि अब सरकार को कोरोना को कैसा हराना है, अर्थव्यवस्था को ठीक कैसे करना है और चीन को लद्दाख से कैसे भगाना है। इसका एक डॉक्यूमेंट तैयार करना चाहिए।

सोमवार को स्वामी ने ट्वीट कर लिखा “समय आ गया है कि सरकार के विश्लेषकों को तीन कार्यान्वयन योग्य दस्तावेज तैयार करने के लिए कहा जाए: 1. कोरोनावायरस पर कैसे विजय प्राप्त करें, 2. ढहती भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे बचाया जाए और जीडीपी को प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की दर से कैसे बढ़ाया जाए, 3. चीन को लद्दाख से कैसे निकाला जाए। पर वर्तमान में सरकार के पास तैयारी एक की भी नहीं है।”

It time for Government analysts be asked to prepare three implementable documents : 1. How to conquer Coronavirus 2. How to rescue and reset the collapsed Indian economy and grow at 10 percent per year in GDP 3. How to evict China from Ladakh. At present there is no such studies

