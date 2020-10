COVID-19 Tracker in India: त्यौहारों और सर्दी की दस्तक के साथ और वैश्विक महामारी कोरोना वायरस भारत में और भयावह रूप ले सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि, एक सरकारी कमेटी के सदस्य ने सोमवार को आगाह करते हुए कहा है कि फरवरी 2021 तक 50 फीसदी भारतीय कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ‘Reuters’ को Indian Institute for Technology, कानपुर में प्रोफेसर और कमेटी के सदस्य मनिंद्र अग्रवाल ने बताया, “हमारा गणितज्ञ मॉडल के अनुमान के मुताबिक, मौजूदा समय में देश की 30 फीसदी आबादी संक्रमित है, जबकि फरवरी 2021 तक 50 फीसदी लोग संक्रमित हो चुके होंगे।” कमेटी सदस्य का अनुमान केंद्र सरकार के Coronavirus Serological Surveys से काफी अधिक है, क्योंकि उसमें सितंबर तक देश की 14 प्रतिशत आबादी को संक्रमित बताया गया था।

आसानी से नहीं जा रहा कोरोना!: इसी बीच, Oxford University की एक Study में पता चला है कि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों में कुछ महीनों तक लक्षण नजर आ रहे हैं। इस स्टडी के मुताबिक, आधे से अधिक अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए कोरोना मरीजों को अगले दो-तीन महीने तक सांस लेने में तकलीफ, बदन दर्द, कमजोरी और तनाव की शिकायत रही।

कोरोना संकट के बीच ICU पड़ सकते हैं कम: सर्दी और बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर COVID-19 की संभावित दूसरी लहर के बीच दिल्ली में ICU पड़ सकते हैं कम। दिल्ली में मौजूदा समय में 77% आईसीयू भर चुके हैं। अंग्रेजी अखबार ‘HT’ की रिपोर्ट में यह दावा डेटा के आधार पर किया गया। बताया गया कि लगभग 75% नॉन कोरोना आईसीयू बेड्स फुल हो चुके हैं, जबकि 54% कोरोना वाले ICU बेड्स भर चुके हैं।

कोरोना के बीच प्रदूषण दोहरी चुनौतीः सर्दी की दस्तक से पहले दिल्ली और आसपास के इलाकों में हवा का स्तर खराब होने लगा है। मंगलवार को दिल्ली में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, आईटीओ क्षेत्र में पीएम 10 का स्तर 178 और पीएम 2.5 का स्तर 129 रिकॉर्ड किया गया। प्रदूषण बढ़ने से राजधानी में वायु की गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है। इस बाबत समाचार एजेंसी ‘ANI’ को सुबह सैर पर निकली एक महिला ने बताया, “जब से पराली जलनी शुरू हुई है उससे काफी समस्या आ रही है। मुझे सांस लेने में भी परेशानी हो रही है।”

Trend of daily cases in 5 most affected states-Maharashtra, Karnataka,Kerala,Andhra Pradesh & Tamil Nadu-reveals stages of decline of active cases. It mirrors steady decrease in active cases in India with caseload being sustained below 8 lakhs for 3 days in a row: Health Ministry pic.twitter.com/BRIowIqE5N

— ANI (@ANI) October 20, 2020