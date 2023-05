रकबर खान लिंचिंग केस में 4 आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सज़ा, पुलिस की भूमिका पर भी उठे थे सवाल

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सुनील कुमार गोयल ने नरेश विजय, परमजीत और धर्मेंद्र को धारा 341 और 304 आईपीसी (गैर इरादतन हत्या की सजा) के तहत दोषी ठहराया है।

Photo : PTI

राजस्थान के अलवर जिले की एक अदालत ने आज 2018 के रकबर खान लिंचिंग मामले में 4 लोगों को दोषी करार दिया है, जिन्हें 7 साल की सजा सुनाई गई है। जबकि सबूतों के अभाव में एक व्यक्ति को अदालत ने बरी कर दिया है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सुनील कुमार गोयल ने नरेश विजय, परमजीत और धर्मेंद्र को धारा 341 और 304 आईपीसी (गैर इरादतन हत्या की सजा) के तहत दोषी ठहराया है। वहीं कोर्ट ने एक अन्य आरोपी नवल बरी कर दिया है। क्या था मामला? 2018 में रकबर खान को भीड़ द्वारा पीट-पीट कर मार डाला गया था, जिसमें कथित तौर पर कई गौरक्षक शामिल थे, उन्होने यह हत्या इस शक के आधार पर की थी कि रकबर मवेशियों की तस्करी कर रहा था। असलम और रकबर गायों के साथ भरतपुर जिले में अपने गांव जा रहे थे। इस ही दौरान भीड़ ने कथित तौर पर रकबर की हत्या कर दी थी। हालांकि असलम किसी तरह जान बचाकर भाग निकला था। पुलिस की भूमिका पर भी उठे थे सवाल पुलिस की गाड़ी के अंदर बैठे रकबर खान की एक तस्वीर ने हमले में पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए थे। तस्वीर नवल बरी कर दिए गए आरोपी नवल किशोर द्वारा सोशल मीडिया पर डाली गयी थी। जिसने हमले के बारे में पुलिस को फोन किया था। नवल किशोर ने कहा था कि पुलिस स्टेशन ले जाने से पहले वह रकबर ठीक था। NDTV के मुताबिक एक महिला गवाह ने चैनल को को बताया था कि पुलिस गाड़ी में आदमी (रकबर) को पीट रही थी और उसके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा था। Also Read RBSE 12th Arts Result 2023 : राजस्थान बोर्ड ने जारी किया 12वीं आर्ट्स का रिज़ल्ट, ऐसे करें चेक इस घटना के बाद पुलिस द्वारा रकबर खान को अस्पताल ले जाने में कथित देरी को लेकर हंगामा खड़ा हो गया था। तत्कालीन गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया द्वारा एक न्यायिक जांच का भी आदेश दिया गया था – जिन्होंने कहा था कि अगर पुलिस गायों को पहले आश्रय में ले जाने के बजाय उसे तुरंत अस्पताल ले जाती तो वह आदमी बच सकता था।

