IRCTC केस: लालू यादव को अदालत ने दी जमानत पर नहीं निकल सकेंगे बाहर!

राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद को आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े दो मामलों में अदालत ने जमानत दे दी है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव को आईआरसीटीसी मामले में सीबीआई द्वारा दायर मामले में नियमित जमानत दे दी। उन्हें 1 लाख रुपए के बेल बांड और एक सिक्योरिटी पर जमानत दी गई। हालांकि लालू यादव बाहर नहीं निकल सकेंगे। लालू चारा घोटाले में सजा काट रहे हैं।

Delhi’s Patiala House Court grants regular bail to former Union Railway Minister Laloo Prasad Yadav in case filed by CBI in IRCTC matter. Bail has been granted to him Rs 1 lakh personal bail bond & one surety like amount.

— ANI (@ANI) January 19, 2019