Air India Urination Case : आरोपी शंकर मिश्रा की जमानत याचिका रद्द, दिल्ली पुलिस ने दी यह दलील

एयर इंडिया की फ्लाइट में बुजुर्ग महिला पर पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा (Shankar Mishra) की जमानत अर्जी दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) ने रद्द कर दी है। शंकर मिश्रा पर 26 नवंबर 2022 को न्यूयॉर्क से नई दिल्ली आ रही फ्लाइट (New York to New Delhi Flight) में एक महिला यात्री पेशाब करने का आरोपी है। शकंर मिश्रा को दिल्ली पुलिस ने 6 जनवरी 2023 को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।

शंकर मिश्रा के वकील मनु शर्मा ने आरोपी की जमानत को लेकर कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। उन्होंने कोर्ट में कहा कि पुलिस द्वारा दर्ज FIR में सिर्फ एक गैर-जमानती अपराध का जिक्र है जबकि अन्य सभी जमानती अपराध है।

दिल्ली पुलिस ने वकील मनु शर्मा की तरफ से लगाई गई शंकर मिश्रा की जमानत अर्जी का विरोध किया। दिल्ली पुलिस मे कोर्ट ने कहा कि अगर आरोपी शंकर मिश्रा को जमानती दी गई तो वह बाहर आकर पीड़ित महिला को प्रभावित कर सकता है। कोर्ट में दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व करने वाले लोक अभियोजक (Public Prosecutor) ने कहा कि धारा 164 के तहत शिकायतकर्ता का बयान कई अन्य लोगों के साथ दर्ज किया गया है।