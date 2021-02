दिल्ली की एक अदालत ने पत्रकार प्रिया रमानी को आपराधिक मानहानि केस से बुधवार को बरी कर दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर ने उनके खिलाफ यह केस दायर किया था। अदालत ने कहा, “एक महिला को दशकों बाद भी अपनी शिकायत किसी भी मंच पर रखने का अधिकार है। जिस देश में महिलाओं के सम्मान के बारे में रामायण और महाभारत लिखी गई, वहां महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं, यह शर्म की बात है।”

रमानी ने अकबर के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। अकबर ने उन आरोपों को लेकर रमानी के खिलाफ 15 अक्टूबर 2018 को यह शिकायत दायर की थी।

