केंद्र के कानूनों का काउंटरः महाराष्ट्र असेंबली ने पेश हुए 3 संशोधित कृषि बिल, जनता से मांगे सुझाव

केंद्र के तीन कृषि बिलों के काउंटर के लिए महाराष्ट्र की असेंबली में तीन संशोधित कृषि बिल पेश किए गए। उद्धव सरकार ने आम लोगों से 2 माह के भीतर अपने सुझावों से अवगत कराने के लिए जनता से कहा है। उसके बाद इन्हें अमली जामा पहनाया जाएगा।

एनसीपी कोटे से सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि सरकार का ध्येय है कि लोगों की रायशुमारी के बाद ही तीनों बिलों को अंतिम रूप दिया जाए। उनका कहना है कि ये तीनों बिल किसानों के लिए हैं और उनकी राय के बगैर सरकार कोई कदम नहीं उठा सकती है। ज्यादा से ज्यादा लोग जिस मसौदे को सही मानेंगे सरकार सोच विचार करने के बाद उसे अंतिम रूप देगी।

Maharashtra government introduced 3 amendment bills in the Assembly related to Central govt’s new farm laws. Public has been given 2 months’ time to send suggestions regarding amendments, if needed, in the proposed bills: State Minister & NCP leader Nawab Malik pic.twitter.com/Y578mtHinh

— ANI (@ANI) July 6, 2021