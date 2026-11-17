2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को बीजेपी पर उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जुड़वाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने बीजेपी और उसके ‘साजिश करने वाले सहयोगियों’ पर आरोप लगाया कि वे अनुपस्थित, दूसरी जगह जा चुके, मृत और डुप्लीकेट (ASDD) वोटरों के नाम पर एक विशेष अभियान चला रहे हैं।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में अपनी हार को देखते हुए बीजेपी फॉर्म-6 के जरिए वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जुड़वाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की गड़बड़ी के लिए जनता बीजेपी और संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराएगी।

अखिलेश यादव ने लिखा, ” ‘फ़ार्म छह’ की किसी भी गड़बड़ी के लिए जनता भाजपाइयों व भ्रष्ट अधिकारियों को छठी का दूध याद दिला देगी। भ्रष्ट अधिकारियों का अगला पड़ाव कारागार होगा। भाजपाई और उनके षड्यंत्रजीवी संगी-साथी उप्र में अपनी हार सामने देखकर विशेष ख़ुफ़िया मुहिम चलाकर ASDD अर्थात ‘Absent, Shifted, Dead or Duplicate’ मतलब ‘अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या दोहरे’ नाम के ज़रिए नक़ली वोट जोड़ने की जो साज़िश कर रहे हैं, उस पर हर एक बूथ से लेकर निर्वाचन आयोग तक हमारे बूथ प्रभारी, पीडीए प्रहरी, घोषित व संभावित प्रत्याशी, प्रदेश से लेकर जिला व विधानसभा स्तर तथा हर वाहिनी के हर पदाधिकारी, पार्टी के सदस्य, समर्थक व शुभचिंतक की हर एक नये वोट पर पैनी-गहरी नज़र रहेगी।”

सपा मुखिया ने आगे लिखा, ”हमने ऐसी व्यवस्था की है कि हर सजग नागरिक अपने पड़ोस के नये जुड़नेवाले वोट पर निगाह रखे। हम एक-एक वोट का हिसाब भी माँगेंगे और अंश मात्र भी बेईमानी होने पर वोट को जुड़ने नहीं देंगे और किसी तरह जुड़ भी गया तो उसके लिए ज़िम्मेदार अधिकारी के ख़िलाफ़ सबूत सहित तत्काल रिपोर्ट लिखवाकर उसको नौकरी से बर्ख़ास्त भी कराएंगे, पेंशन व फ़ंड भी रुकवाएँगे और सज़ा भी दिलवाएँगे।”

उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, ”भाजपा अधिकारियों पर दबाव डालकर ग़ैरक़ानूनी रूप से नाम जुड़वाने की जो चाल चल रही है उसके ख़िलाफ़ एक-एक सबूत जुटाया जाएगा और एफ़आइआर भी कराई जाएगी। इस लोकतांत्रिक अपराध में संलिप्त हर किसी के विरुध्द मुक़दमा दर्ज़ करवाकर सज़ा दिलवाई जाएगी। जब मुक़दमा चलेगा और सज़ा होगी तो कोई भाजपाई इन दोषी अधिकारियों को बचाने नहीं आएगा। अधिकारी याद रखें भाजपा किसी की सगी नहीं है। जब जेल में सज़ा भुगतते हुए ये भ्रष्ट अधिकारी अकेले में बैठकर अपने किये पर पछता रहे होंगे उसी समय जेल के बाहर उनके परिवार के लोग अपने रिश्तेदारों, मित्रों की उलाहना व कटाक्ष झेल रहे होंगे। जो भ्रष्ट अधिकारी ये सोच रहे हैं कि उन्होंने इतना कमा लिया है कि सात पुश्तें बैठकर खाएंगी तो वो ये याद रखें कि उनकी बेतहाशा बढ़ती ज़मीन-जायदाद पर भी जनता की निगाह है, जब जाँच होगी तो क़ानून उसकी नाजायज़ संपत्ति भी उनसे छीन लेगा।”

अपनी पोस्ट के आखिर में सपा ने कहा, ”जनता की स्पष्ट चेतावनी है : न कोई बेईमान बचेगा, न किसी बेईमान को छोड़ा जाएगा। जय संविधान-जय हिंदुस्तान!”

यूपी में करीब 18.84 लाख वोटर बढ़े

सपा प्रमुख का यह बयान उत्तर प्रदेश में मंगलवार को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) 2027 के तहत मतदाता सूची का ड्राफ्ट जारी होने के बाद आया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक चलेगी।

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उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता मथुरा में मंथन बैठक के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। इस बीच, सोमवार को समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने विरोधियों को एक तंज भरी सलाह दी। मथुरा में बीजेपी की बैठक के बारे में पूछे जाने पर अखिलेश यादव ने उन्हें (बीजेपी नेताओं को) सलाह दी कि वे अपने कार्यक्रम की शुरुआत यमुना में डुबकी लगाकर करें।