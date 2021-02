पतंजलि के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि आईएमए कोरोनिल के पीछे के विज्ञान पर चर्चा के लिए आगे आए। हम राष्ट्र के सामने चर्चा करें। अगर आईएमए ऐसा नहीं कर सकता है तो वह अपने आरोपों के लिए माफी मांगें। पंतजलि विज्ञान समर्थक है, लेकिन षड्यंत्र विरोधी है।

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को जवाब देते हुए पंतजिलि के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि कोरोनिल को WHO-GMP द्वारा CoPP लाइसेंस मिल चुका है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने उनके कार्यक्रम में एलोपैथी की जगह आयुर्वेद का समर्थन नहीं किया था और न ही आधुनिक दवाइयों की आलोचना की थी।

इससे पहले IMA ने पतंजलि द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन से सर्टिफिकेट पाने की बातों को झूठ कहा था। पतंजलि ने दावा किया था कि उसकी कोरोनिल टैबलेट को विश्व स्वास्थ्य संगठन से सर्टिफिकेट मिल चुका है। पतंजलि का कहना है कि कोरोनिल कोविड 19 से लड़ने में मरीज की मदद करती है। मामले में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन से सफाई देने को कहा था।

Open invitation to @IndianMedAssn officials for a discussion on the science behind #Coronil, with the research team at #PRI

Let us discuss in front of nation OR #IMA apologize for the baseless non-scientific allegations.

We at #Patanjali are pro-science but anti-conspiracy! pic.twitter.com/aZCmDr5zGx

— Acharya Balkrishna (@Ach_Balkrishna) February 25, 2021