योग गुरु रामदेव की Patanjali Ayurveda Ltd के एक इवेंट में शरीक होने को लेकर Indian Medical Association (IMA) ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ.हर्षवधन पर सवाल उठा दिए हैं। भारत में मॉर्डर्न साइंटिफिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स से जुड़े डॉक्टर्स की इस स्वयंसेवी संस्था ने कहा है कि हेल्थ मिनिस्टर ने उस कार्यक्रम में जाकर डॉक्टरों से संबंधित आचार संहिता का उल्लंघन किया है।

आईएमए पदाधिकारियों के हवाले से अंग्रेजी अखबार ‘Telegraph’ की रिपोर्ट में बताया गया, “मंत्रियों (गडकरी मुख्यातिथि थे, जबकि साथ में स्वास्थ्य मंत्री भी थे) की आड़ में जिस तरह से रामदेव के बैनर को दर्शाया गया और दावा (डब्ल्यूएचओ द्वारा प्रमाणित दवा) किया गया, उससे गलत ही असर पड़ा।” सोमवार को जारी आईएमए के आधिकारिक बयान में बोला गया- स्वास्थ्य मंत्री द्वारा गैर-वैज्ञानिक दवा का गलत और बढ़ाचढ़ाकर पेश किया जाना व डब्ल्यूएचओ की ओर से उसे खारिज करना भारत की जनता के लिए एक ‘तमाचा और बेइज्जती’ है।

बकौल आईएमए राष्ट्रीय अध्यक्ष जॉनरोस ऑस्टिन जयलाल, “हम पूछ रहे हैं, आखिरकार वह वहां गए क्यों?” वहीं, संस्था के महासचिव जयेश लेले ने पूछा- हम कोरोना महामारी के मध्य में हैं…अगर लोग मंत्री के साथ इस कार्यक्रम को टीवी पर देखेंगे और दवा खरीद लेंगे तब?”

We are delighted and proud to state that Coronil has been granted a CoPP license by DCGI, in accordance with the WHO GMP quality approvals. pic.twitter.com/4wT0TEbrV2

— Acharya Balkrishna (@Ach_Balkrishna) February 19, 2021