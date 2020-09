Coronavirus Vaccine Tracker in India & World LIVE Updates in Hindi: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की मुख्य वैज्ञानिक का कहना है कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और दवा कंपनी ऐस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित कोविड-19 टीके का परीक्षण रूकने से एजेंसी बहुत चिंतित नहीं है।

डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने ऑक्सफोर्ड के क्लीनिकल परीक्षण में आयी रूकावट को दुनिया के लिए यह समझने का अवसर बताया कि ‘‘अनुसंधान में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं।’’

उनका कहना है कि मनुष्यों पर अभी तक हुए परीक्षण के आंकड़े काफी अच्छे हैं और उनमें कुछ देर के लिए इस रोग से लड़ने की क्षमता विकसित हो रही है। टीका लोगों को रोग से बचाने में सक्षम है या नहीं यह तय करने के लिए हजारों-लाखों लोगों पर परीक्षण करने की जरुरत है।

स्वामीनाथन ने कहा, ‘‘हो सकता है कि साल के अंत तक कुछ परिणाम निकले, या फिर अगले साल आए।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हमें परिणाम पाने के लिए थोड़ा धीरज धरना होगा।’’

