केंद्र सरकार ने कोरोनावायरस के मद्देनजर वृद्ध नागरिकों से अपने घरों में रहने के लिए कहा है। इसके साथ ही सरकार ने रेलवे के लिए भी कुछ नियम तय कर दिए हैं। इसके मुताबिक, 20 मार्च से कोरोनावायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे वृद्धजनों के लिए रिजर्व और अनरिजर्व्ड दोनों ही कैटेगरी में कंशेसनल टिकल (छूट की सुविधा) बंद हो रही है। अब यह सेवा सिर्फ मरीजों, छात्रों और दिव्यांगजन वर्ग में आने वाले यात्रियों को ही मिलेगी। अभी यह रोक अनिश्चितकालीन है, हालांकि, स्थितियों के अनुसार रेलवे छूट के बारे में फैसला करेगा। इसके अलावा विदेश से आने वाली फ्लाइट्स पर 22 मार्च से लेकर हफ्ते के अंत तक भारत में लैंड करने पर रोक रहेगी। इसके अलावा 65 साल से ज्यादा उम्र और 10 से कम उम्र के बच्चों को घरों में ही रखने के निर्देश दिए गए हैं।

दरअसल , कोरोनावायरस से देश में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अब तक देश में करीब 180 लोग इससे संक्रमित पाए गए हैं। वहीं 4 लोगों की मौत हो चुकी है। गुरुवार को पंजाब में एक बुजुर्ग की मौत कोरोनावायरस से जान गंवाने का सबसे ताजा मामला है। इसी के चलते सरकार ने बुजुर्गों को यात्रा न करने की सलाह दी है।

.@RailMinIndia announces additional measures for the prevention of #COVID19 #CoronaVirusUpdate

Read more: https://t.co/C2doIGmhSA pic.twitter.com/4brfAeIQYa

— PIB India (@PIB_India) March 19, 2020