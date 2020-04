Coronavirus Pandemic in India: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार (24 अप्रैल, 2020) को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के जरिए देशभर के सरपंचों से बातचीत की। उन्होंने पंचायतीराज दिवस के अवसर पर ई-ग्रामस्वराज पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन का उद्घाटन भी किया। इसमें पंचायत से जुड़ी सभी जानकारियां मौजूद होंगी। पीएम ने कहा कि कोरोना वायरस ने हमारे सामने कई मुसीबतें खड़ी की हैं। महामारी ने यह सबक भी दिया है कि देश को अब आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि कोविड-19 ने हमें आत्म-निर्भर बनने का सबसे बड़ा सबक सिखाया है। अब यह महत्वपूर्ण है कि गांव अपनी मूलभूत जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर बनें। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी ने नई चुनौतियां पेश की हैं, जिनका हमने पहले कभी सामना नहीं किया, लेकिन इसने हमें कई नई चीजें भी सिखाई हैं। कोविड-19 संकट के दौरान गावों में रह रहे लोगों ने सामाजिक दूरी का सरल शब्दों में ‘दो गज दूरी’ का वर्णन किया है।

यहां लाइव देखें पीएम मोदी की कॉन्फ्रेंस

#WATCH PM Modi interacts with Sarpanchs from across the nation via video conferencing https://t.co/K411nnLal4

— ANI (@ANI) April 24, 2020