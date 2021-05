गुरु तेगबहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार की सुबह गुरुदावारा सीसगंज साहिब में मत्था टेका। गुरुद्वारे में प्रधानमंत्री का पारंपरिक स्वागत किया गया लेकिन सोशल मीडिया ने इस पर बहुत खुशी नहीं जताई। एक ट्विटर हैंडिल ने तो तुरंत याद दिलाया कि दिल्ली में चालू लॉकडाउन के नियमों के मुताबिक कोई व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल नहीं जा सकता। धर्मस्थल, अलबत्ता खुला रह सकता है। प्रधानमंत्री ने गुरुद्वारा आने के लिए सिक्योरिटी रूट का इस्तेमाल नहीं किया। भीतर भी सुरक्षा का विशेष प्रबंध नहीं था।

सोशल मीडिया में पीएम की इस गुरुद्वारा विज़िट पर बड़ी तीखी टिप्पणियां हुई हैं। सलोनी का ट्वीट सीधे समाचार देने वाली न्यूज़ एजेंसी को ही संबोधित हैः पहले यह कवरेज कर लो। यह बताओ कि गुरुद्वारे के रास्ते में प्रधानमंत्री किसी अस्पताल से गुजरे या नहीं जहां सड़क किनारे खड़ी कारों में लोग दाखिले का इंतजार कर रहे थे। यह देख कर उनका हृदय विचलित हुआ या नहीं।

We can never forget the life, ideals and supreme sacrifice of Sri Guru Teg Bahadur Ji. pic.twitter.com/62teTxLJsp

When the leaders are going out for prayers, how can we expect the people to stay indoors.

— Chirag Garg (@burgergarg) May 1, 2021