Coronavirus Outbreak in india: देश में घातक कोरोना वायरस लगातार अपने पैर पसार रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण से 34 लोगों की मौत हुई है। वहीं कोरोना संक्रमण के 909 नए मामले सामने आए हैं। कुल मामले बढ़कर 8356 हो गए हैं, जिनमें से 7367 एक्टिव केस हैं। इनमें से 716 डिस्चार्ज हो चुके हैं और 273 लोगों की मौत हो चुकी है।

राज्यवार बात करें तो देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां दो सप्ताह से भी कम समय में कोरोना मरीजों की संख्या कई गुना तक बढ़ गई। उदाहरण के लिए 28 मार्च को तमिलनाडु में कोरोना मरीजों की संख्या महज 49 थी जो 10 अप्रैल को बढ़कर रिकॉर्ड 911 पर पहुंच गई। दक्षिण भारत में स्थित इस राज्य में 13 दिन में कोरोना मरीजों की संख्या में 18.59 फीसदी की बढ़ोतरी हुई।

Coronavirus in India LIVE Updates

हम यहां 28 मार्च 10 अप्रैल के बीच देश उन दस राज्यों का उल्लेख करेंगे, जहां कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या आश्चर्यजनक् रूप से कई गुना तक बढ़ गई है। कर्नाटक सरकार में काबीना मंत्री डॉक्टर सुधाकर के. द्वारा शेयर किए गए वीडियो ग्राफ के मुताबिक 28 मार्च को देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1122 थी जो 10 अप्रैल, 2020 को 7600 जा पहुंची।

आंकड़े 28 मार्च और 10 अप्रैल के हैं-

महाराष्ट्र: 200 – 1574 = 7.87 गुना बढ़ोतरी

केरल: 199 – 364 = 1.82 गुना बढ़ोतरी

कर्नाटक: 83 – 175 = 1.10 गुना बढ़ोतरी (आंकड़े 28 मार्च से 7 अप्रैल तक)

उत्तर प्रदेश: 71 – 433 = 6.09 गुना बढ़ोतरी

तेलंगना: 70 – 487 = 6.9 गुना बढ़ोतरी

दिल्ली: 69 – 903 = 13 गुना बढ़ोतरी

गुजरात: 62- 378 = 6.09 गुना बढ़ोतरी

राजस्थान: 58 – 561 = 9.67 गुना बढ़ोतरी

तमिलनाडु: 49 – 911 = 18.59 गुना बढ़ोतरी

मध्य प्रदेश: 39 – 451 = 11.56 गुना बढ़ोतरी

How we in Karnataka fighting covid? pic.twitter.com/NEbaCKTThL

— Dr Sudhakar K (@mla_sudhakar) April 11, 2020