जहां पूरा देश कोरोना संकट से जूझ रहा है वहीं सरकार ने केंद्रीय कर्मियों के महंगाई भत्ते पर रोक लगाने का मन बनाया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्तों और पेंशनभोगियों के महंगाई राहत पर जुलाई 2021 तक रोक लगाई है। सरकार के इस निर्णय पर पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए असहमति जताई है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के कहा है कि ऐसा करने का यह सही समय नहीं है।

23 अप्रैल को वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आदेश के अनुसार, 1 जनवरी 2020 से जो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को डीए की इन्स्टॉलमेंट मिलने वाली थी, उसपर रोक लगा दी गई है। इसपर पूर्व प्रधानमंत्री का कहना है कि इस समय कर्मचारियों और सशस्त्र बलों के लोगों पर ये कठोरता थोपना आवश्यक नहीं है। सरकार ने गुरुवार को भी मंत्रालयों और विभागों में होने वाले कई तरह के सरकारी खर्च पर भी पाबंदी लगाई थी। इसका असर करीब 1.13 करोड़ लोगों पर पड़ेगा। सरकार का यह फैसला कोरोना वायरस महामारी के चलते लिया गया है, जिसकी वजह से सरकारी राजस्व बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

सरकार के फैसले के मुताबिक केंद्रीय कर्मियों को पहली तिमाही में वेतन तो मिलेगा, लेकिन एलटीए, पदोन्नति की बकाया राशि्, अग्रिम भुगतान, छुट्टियों का भुगतान एवं दूसरे भत्ते आदि पर रोक रहेगी। कार्यालय के खर्च के लिए भी कोई बजट नहीं मिलेगा। नॉन हेड सेलरी में ओटीए, एफटीई, विभाग के छोटे काम और आईटी से जुड़े किसी भी काम के लिए कुछ खर्च करना है, तो उसके लिए मुख्यालय से इजाजत लेनी पड़ेगी। पहली तिमाही के दौरान कोई भी पुराना बिल पास नहीं होगा। साथ ही नए बिलों पर भी रोक रहेगी। घरेलू यात्रा खर्च आदि पर भी पाबंदी लगाई गई है।

I sincerely believe it is not necessary at this stage to impose hardships on government servants and also on the armed forces people: Former PM Dr Manmohan Singh on Centre freezing Dearness Allowance & Dearness Relief hike till July 2021 (Source – AICC) pic.twitter.com/JK2MmF5Nj4

