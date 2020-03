विस्टा प्रोजेक्ट के लिए 20,000 और कोरोनावायरस के लिए 15000 करोड़, तृणमूल सांसद ने पीएम पर साधा निशाना

भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिनों तक देश को लॉकडाउन करने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं इस महामारी से लड़ने के लिए सरकार ने 15,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। लेकिन इसे लेकर तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए एक सवाल पूछा है। मोइत्रा ने कहा है कि सरकार संसाधनों का दुरुपयोग कर रही है और उनकी प्राथमिकताएं भी सही नहीं हैं।

टीएमसी सांसद ने ट्वीट कर पीएम से पूछा कि कोरोनावायरस से लड़ने के लिए केवल 15,000 करोड़ और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए केंद्र ने 20,000 करोड़ मंजूर किए हैं? यह संसाधनों का खतरनाक दुरुपयोग है और गलत चीजों को प्राथमिकताएं दी जा रही हैं। मंगलवार को देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कोरोना से लड़ने के लिए 15,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया है। इस राशि का उपयोग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए होगा।

Question to #Modiji – why are we spending only ₹15,000 cr to fight #COVID19 but you just approved ₹20,000 cr for unnecessary Central Vista Project?

Dangerous misallocation of resources & misplaced priorities.

— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) March 25, 2020