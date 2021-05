देश में कोरोना के केस हाल के दिनों में तेजी से कम हो रहे हैं। जिसे देखते हुए कई राज्यों की तरफ से अनलॉक की शुरुआत की गयी है। रविवार को जम्मू-कश्मीर में भी नए कोविड प्रतिबंधों की घोषणा की गयी, जो नियम कल अर्थात सोमवार से लागू होंगे।

सरकार की तरफ से जारी आदेश के अनुसार 20 ज़िलों में साप्ताहिक कर्फ्यू जारी रहेगा। इस दौरान सैलून, शराब की दुकानें हफ्ते में 3 दिन खुलेंगी। जिम, स्पा, स्वीमिंग पूल, सिनेमा ये सभी फिलहाल बंद रहेंगे। इसके अलावा सभी शिक्षण संस्थान 15 जून,2021 तक बंद रहेंगे। आदेश में कहा गया है कि आधिकारिक कर्तव्यों के लिए आवश्यक सभी शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारियों को प्रतिबंधों में छूट दी जाएगी। लेकिन आवश्यक सेवाओं और आपात स्थिति के कारण आवाजाही की अनुमति वैध आईडी प्रस्तुत करने वालों को ही दी जाएगी।

Jammu & Kashmir government issues Covid related restrictions, to be implemented from tomorrow until further orders

Weekend curfew to continue in all 20 districts; Salons, liquor shops to open for 3 days; Gyms, spas, swimming pools, cinemas, bars to remain closed pic.twitter.com/cUGj6fcjGb

