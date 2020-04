Lockdown: 4 मई देश के कई जिलों में लॉकडाउन में मिल सकती है छूट, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दी जानकारी

कोरोना वायरस के चलते देशभर में लागू लॉकडाउन के बीच चार मई को कई जिलों में लॉकडाउन में छूट दी जा सकती है। गृह मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी।गृह मंत्रालय ने बुधवार को ट्वीट के जरिए बताया कि 3 मई को खत्म हो रही लॉकडाउन के बाद चार मई को कई जिलोंम में लॉकडाउन के नियमों में छूट दी जा सकती है।गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्विटर पर लिखा कि इसके संबंध में सूचना आने वाले दिनों में जारी की जाएगी।

इससे पहले गृह मंत्रालय ने बुधवार को देश के अलग-अलग राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों, तीर्थ यात्रियों और छात्रों को उनके घर पहुंचाने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की।हालांकि ताजा आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जा सकती है।

MHA held a comprehensive review meeting on the #lockdown situation today. There’ve been tremendous gains & improvement in the situation due to lockdown till now.

To ensure that these gains are not squandered away, the lockdown guidelines should be strictly observed till 3rd May.

