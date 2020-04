पश्चिम बंगाल के बांकुरा में एक टीचर बच्चों को पढ़ाने के लिए पेड़ से ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। शिक्षक का नाम सुब्रतो पाति है। उनके मुताबिक, गांव में हर जगह सिग्नल नहीं आते। इसलिए वे पेड़ से ही ऑनलाइन क्लास लेते हैं, ताकि नेटवर्क की समस्या न पैदा हो। उनकी क्लास सुबह 9:30 से शाम 6 बजे तक चलती हैं।

West Bengal:Subrato Pati,a teacher from a village in Bankura has set up his workspace on a tree,so that he can take online classes without network disruptions."We don't get network signals everywhere in our village.I take different classes from 9:30 am to 6:00 pm",he said.(22.04) pic.twitter.com/5EdxEYlaMc