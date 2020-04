कोरोना संकट के बीच भारत बना मददगार! बोला- जहां महामारी, वहां भेजेंगे मलेरिया की दवा

इस वक़्त पूरा विश्व महामारी कोरोना वायरस से लड़ रहा है। इसके संक्रमण को रोकने के लिए सभी देश अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए भारत ने दूसरे देशों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन दवा के निर्यात की अनुमति देने का फैसला किया है। भारत ने मलेरिया की इस दवा के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया था। मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन को कोरोना वायरस संक्रमण के इलाज में इस्तेमाल किया जा रहा है।

विदेश मंत्रालय (MEA) के अनुसार कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है कि भारत अपने सभी पड़ोसी देशों (जो हमारी क्षमताओं पर निर्भर हैं) को उचित मात्रा में पेरासिटामोल और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का लाइसेंस देगा। हम इन आवश्यक दवाओं की आपूर्ति कुछ देशों को भी करेंगे जो विशेष रूप से महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्‍ता अनुराग श्रीवास्‍तव ने कहा कि कोविड-19 के प्रभाव को देखते हुए हमारा हमेशा से यह मानना रहा है कि अंतरराष्‍ट्रीय समुदाय को इस मामले में मजबूत एकता और सहयोग दिखाना चाहिए।

We will also be supplying these essential drugs to some nations who have been particularly badly affected by the pandemic. We would therefore discourage any speculation in this regard or any attempts to politicise the matter: Ministry of External Affairs (MEA) #COVID19 https://t.co/T4BPoXkLDM

— ANI (@ANI) April 7, 2020