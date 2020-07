केरल में ईद-अल अदहा के मौके पर नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदों में लोगों की भीड़ जुटी। लोगों ने एक-दूसरे से कुछ दूरी बनाकर नमाज पढ़ी। एक दिन पहले ही सीएम पिनरई विजयन ने ऐलान किया था कि कोरोना के मद्देनजर 31 जुलाई को सीमित संख्या में लोग मस्जिद जाकर नमाज पढ़ सकते हैं।

#WATCH: People offer namaz at a mosque in Malappuram as Kerala celebrates #EidAlAdha today. CM Pinarayi Vijayan had yesterday announced that the prayers can be offered in mosques today, with a limited number of people, in the wake of #COVID19. pic.twitter.com/IhTZYtJytl