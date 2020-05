केंद्र सरकार ने अनलॉक-1 के तहत अब देश में लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य बिना रोकटोक आवाजाही की इजाजत देने का ऐलान किया है। इसके तहत लोग बिना ई-पास के ही राज्यों की सीमा पार कर सकेंगे। दूसरी तरफ हरियाणा में अब भी पुलिस लोगों को सीमा पर रोककर उनकी आईडी चेक कर रही है। रविवार को दिल्ली-गुरुग्राम बॉर्डर पर ऐसा ही नजारा देखने को मिला।

Haryana: Police are checking passes and IDs of people at Delhi-Gurugram border. State government has sealed borders with the national capital due to increasing number of #COVID19 cases. pic.twitter.com/kKIAmaEmeA