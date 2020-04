पीएम नरेंद्र मोदी कल सुबह देश को फिर करेंगे संबोधित, लॉक डाउन बढ़ाने का कर सकते हैं ऐलान

देश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से अपने पैर पसार रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को सुबह 10 बजे देश को संबोधित करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि वह अपने संबोधन में देश में जारी लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा सकते हैं। वर्तमान में देश में जारी 21 दिनों का लॉकडाउन 14 अप्रैल यानी कल मंगलवार को खत्म हो रहा है। हालांकि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह तय माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री 30 अप्रैल तक लॉकडाउन को बढ़ा सकते हैं।

देश में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, देश में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 9152 हो चुकी है। इनमें से 7987 एक्टिव केस हैं और 856 मरीज इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। कोरोना के चलते अब तक 308 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में ही देश में कोरोना संक्रमण के चलते 35 लोगों की मौत हुई है। संक्रमण के इन मामलों में 72 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं।

PM Narendra Modi will address the nation at 10 am on Tuesday: PMO

