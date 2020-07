महाराष्ट्र में कोरोनावायरस के बढ़ते केसों के मद्देनजर सरकार ने प्लाज्मा डोनेशन सेंटर खोलने की शुरुआत कर दी है। मुंबई के सेवन हिल्स हॉस्पिटल में भी मरीजों के इलाज के लिए मंगलवार को प्लाज्मा डोनेशन सेंटर की शुरुआत हुई। इस मौके पर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर सेंटर का उद्घाटन करने पहुंचे।

Mumbai: Former cricketer and legendary batsman Sachin Tendulkar today inaugurated a plasma donation center at Seven Hills Hospital, for the treatment of #COVID19 patients. #Maharashtra pic.twitter.com/DFyB2ACvEG