लॉकडाउन के ऐलान के करीब 50 दिन बाद बिहार के राजेंद्र नगर टर्मिनल रेलवे स्टेशन से पहली ट्रेन नई दिल्ली पहुंची। गौरतलब है कि सरकार ने यात्रियों के लिए विशेष सेवा के तहत 15 जोड़ी स्पेशल एयर कंडीशन ट्रेनें चलाने का ऐलान किया था।

Delhi: A special train carrying passengers from Rajendra Nagar Terminal railway station, Patna (Bihar) reaches New Delhi Railway Station (NDLS). Railways had resumed services of 15 pairs of special air-conditioned trains yesterday. pic.twitter.com/Tq06Hj9jfD