चारधामों में से एक केदारनाथ मंदिर के पट बुधवार सुबह 6:10 बजे खोले गए। हालांकि, लॉकडाउन के चलते मंदिर में अभी दर्शन की मनाही है। ऐसे में मंदिर में पूजा के लिए सिर्फ पुजारी और प्रशासन के लोग ही नजर आए।

Uttarakhand: Portals of the Kedarnath temple were opened at 6:10 am today. 'Darshan' for the devotees is not allowed at the temple as of now.