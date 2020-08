Coronavirus in India LIVE Updates in Hindi: महाराष्ट्र में मुंबई के बाद अब पुणे में भी COVID-19 पर हालात चिंताजनक हो रहे हैं। हाल ही में Sero Study में खुलासा हुआ है कि लगभग आधे शहर में कोरोना संक्रमण का फैलाव हो चुका है। शहर के कुछ इलाकों में संक्रमण की दर 36.1 फीसदी से लेकर 65.4 प्रतिशत पाई गई है।

स्टडी के मुताबिक, “Lohiya Nagar-Kasewadi में संक्रमण का फैलाव 65 फीसदी, Navi-Peth Parvati में 56.7%, Yerwada में 56.6%, Rasta Peth-Raviwar Peth में 45.7% और Kasba Peth-Somwar Peth में 36.1% पाया गया।”

पुणे में हुआ इस तरह का पहला सर्वे दिल्ली और मुंबई के बाद आया है। Savitribai Phule Pune University, Indian Institute of Science Education and Research Pune; Translational Health Science and Technology Institute and Christian Medical College, Vellore की साइंटिस्टों और एपिडेमिओलॉजिस्ट्स ने इस स्टडी को किया है, कोरोना के प्रसार का अनुमान लगाने के लिए किया है।

पुणे स्वास्थ्य विभाग के सोमवार रात के आंकड़ों के मुताबिक, जिले में 24 घंटों में COVID-19 के 1,829 नए मामले सामने आए, जबकि 82 मौतें भी हुईं। मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 3,104 हो गई है। वहीं, कुल मामले 1,27,026 हैं।

उधर, मंगलवार सुबह समाचार एजेंसी ANI ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के हवाले से बताया कि पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के लिए सर्वाधिक 8.97 लाख टेस्ट किए गए। इतनी ज़्यादा टेस्टिंग के बाद भी पॉजिटिविटी रेट 8.81% है जबकि साप्ताहिक राष्ट्रीय औसत 8.84% है।