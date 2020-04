Coronavirus in India: कोरोना वायरस के संक्रमण फैलने के आरोप में निशाने आए मौलाना साद का एक नया ऑडियो सामने आया है। इमसे उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए उन्होंने खुद को क्वारंटाइन किया है। गुरुवार (2 अप्रैल, 2020) को जारी ऑडियो में मौलाना ने कहा, ‘जहां-जहां भी जमात के लोग ठहरे हुए वो सभी प्रशासन का निर्देशों का पालन करें।’ बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए समूचे देश में अभियान तेज करते हुए विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने कोविड-19 के सबसे बड़े हॉटस्पॉट बनकर उभरे दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित मरकज में तबलीगी जमात के आयोजन में शिरकत करने वाले 6,000 से ज्यादा लोगों की पहचान की है।

Coronavirus in India LIVE Updates

दरअसल एजेंसियों से चेतावनी के बावजूद निजामुद्दीन पश्चिम स्थित मस्जिद में लगभग 2,000 लोगों की भीड़ ने धार्मिक सभा में भाग लिया। मौलाना साद पर आरोप है कि उन्होंने प्रशासन के निर्देशों को दरकिनार करते हुए इतने बड़े आयोजन को मंजूरी दी है। इस मामले में निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन में मौलाना सहित सात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मौलाना साद 28 मार्च से गायब हैं और पुलिस उनकी तलाश में जुटी है।

बता दें कि दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने उन एजेंसियों को भी नोटिस जारी किया, जिन्होंने सभा के समय शहर में धारा 144 लागू करने के बारे में मस्जिद के प्रबंधन को सूचित किया था। मामले में विशेष पुलिस आयुक्त (अपराध शाखा) प्रवीर रंजन ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उन्होंने मौलाना साद कांधलवी सहित सात लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज की है।

Absconding Tablighi Jamaat head Maulana Saad releases a new audio message. India Today’s @MunishPandeyy shares more details #ITVideo #CoronavirusPandemic #CoronavirusIndia pic.twitter.com/9cdV3I7kTB

उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है और अब इसे फॉरेंसिक विशेषज्ञों के पास भेजा जा रहा है। हम यह साबित करने के लिए सबूत जुटा रहे हैं कि वे कई एजेंसियों द्वारा चेतावनी दिए जाने के बावजूद धार्मिक सभा का आयोजन किया गया है। दरअसल सोशल मीडिया में मौलना साद की जो कथित ऑडियो वायरल हो रही है, उसमें वो लोगों को कोरोना के जरिए मुस्लिमों को आपस में अलग करने की साजिश बता रहे हैं।

Audio of Maulana Saad instigating Muslims to defy Govt orders to not visit mosques. #TablighiJamat #तबलीगी_शैतान_केजरी_हैवान pic.twitter.com/K3Mavd7T1E

— Abhishek Ranjan (@1abhimat) March 31, 2020