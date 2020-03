Coronavirus (COVID-19) के बढ़ते प्रकोप के बीच मंगलवार (24 मार्च, 2020) सुबह दिल्ली का शाहीन बाग इलाका खाली करा लिया गया। लॉकडाउन और धारा 144 के बाद पुलिस ने सुबह ऐक्शन लेते हुए CAA विरोधी प्रदर्शन वाली जगह पर टेंट उखड़वाए। कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया।

हालांकि, इस दौरान वहां भारी संख्या में महिला पुलिस भी थी, पर पुलिसिया कार्रवाई के दौरान किसी प्रकार का खासा विरोध नहीं किया गया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि दिल्ली पुलिस ने सोमवार रात को ही धरना प्रदर्शनस्थल पर सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी थी।

डीसीपी दक्षिणी पूर्व ने समाचार एजेंसी ANI को बताया, “मंगलवार को हमने धरना स्थल पर लोगों से जगह खाली करने की गुजारिश की थी, क्योंकि लॉकडाउन अमल में है। पर उन्होंने हटने से मना कर दिया। ऐसे में नियमों-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर ऐक्शन लिया गया। धरना स्थल खाली करा लिया गया है, जबकि कुछ प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए हैं।”

इसी बीच, दिल्ली पुलिस में ज्वॉइंट सीपी देवेश श्रीवास्तव ने ABP न्यूज से कहा कि 10 से 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें महिलाएं भी हैं। वैसे, सोमवार को शाहीन बाग प्रदर्शन को लेकर रणनीति में बदलाव किया गया था। कहा गया था कि प्रदर्शन में रोजाना पांच महिलाएं शामिल होंगी और वे हर रोज बदलेंगी।

#WATCH Delhi Police clears the protest site in Shaheen Bagh area, amid complete lockdown in the national capital, in wake of #Coronavirus pic.twitter.com/N6MGLTLs5Z

— ANI (@ANI) March 24, 2020