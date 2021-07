उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के प्रबंधन के मामले में सूबे में विकसित देशों के मुकाबले बेहतर काम हुआ।

उन्होंने रविवार (25 जुलाई, 2021) को प्रदेश के सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण से जुड़े कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से कहा, “लगभग एक हजार बेड वाले अस्पताल के साथ अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एम्स का लोकार्पण प्रधानमंत्री के कर कमलों से हम लोगों ने प्रस्तावित किया है। यूपी के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में बीते सात साल में भारत सरकार के सहयोग से जो काम हुआ है और जो तेजी आई है…यह अनुभव हमें पहले चरण में…इंसेफेलाइटिस, जिससे सिद्धार्थ नगर जनपद सर्वाधिक प्रभावित जनपदों में से एक था…न्यूनतम स्तर पर उसे लाने में हमें सफलता मिली। कोरोना प्रबंधन भी आपके सामने है। मीडिया से आप लोग जुड़े हैं, खबरों को देखते होंगे। कोरोना का कहर अमेरिका और इंडोनेशिया में है। जनता त्रस्त और सरकार परेशान है। लेकिन यूपी में कोरोना का बेहतरीन प्रबंधन और संक्रमण रोकथाम के लिए किस प्रकार की प्रभावी कार्रवाई की गई…ये आप सब के सामने है। बस्ती जनपद, जहां एक भी कोरोना केस नहीं है। सिद्धार्थनगर में तो मुश्किल से एक्टिव केस 10 बचे हैं।”

योगी ने आगे जोड़ा, “चीजें दिखाती हैं कि हमारी कार्रवाई बेहतर दिशा में आगे बढ़ रही है। यह हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के साथ स्वास्थ्य जागरूकता के भी महत्वपूर्ण केंद्र हैं। यहां पर पूरी तैयारियां चल रही हैं।”

