पंजाब सरकार ने हाल ही में ऐलान किया था कि वह वीकेंड्स यानी शनिवार और इतवार के दिन लॉकडाउन रखेगी। इस दौरान राज्य में यात्रा की छूट नहीं होगी। सिर्फ ई-पास धारकों को ही आने-जाने की इजाजत मिलेगी। हालांकि, आम लोगों को इससे खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। पुलिस ने कई लोगों को लॉकडाउन के नियम तोड़ते हुए पाया। हालांकि, कई ने जानकारी के अभाव का हवाला देते हुए लौटने की बात कही।

Ludhiana: Weekend lockdown in effect in the state today, only essential shops allowed to be open. Punjab Government has also barred inter-dist movement on weekends except for e-pass holders.#COVID19 pic.twitter.com/pwncvJtVL7