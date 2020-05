दिल्ली के गाजीपुर सब्जी मंडी के सचिव और उपसचिव की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सब्जी मंडी से दो नए केस आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है और मंडी को आनन-फानन में 2 दिन के लिए बंद किया गया है। बताया गया है कि मंडी को सैनिटाइज किया जाएगा।

Delhi: Wholesale fruit & vegetable market in Gazipur has been closed for 2 days for sanitisation, after secretary & deputy secretary of the market tested positive for #COVID19 pic.twitter.com/dGlA1OH3D1