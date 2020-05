दिल्ली की ओखला सब्जी मंडी में गुरुवार सुबह से ही भीड़ जुटने के बाद पुलिस ने लोगों को लाइन में लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया। साथ ही पुलिसकर्मियों ने मंडी में आने वाले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग भी की। दूसरी तरफ गाजीपुर सब्जी मंडी में भी सुबह से ही थोक विक्रेता और खरीदारों की भीड़ दिखनी शुरू हो गई।

