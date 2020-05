बिहार के वैशाली जिले में स्थित भगवानपुर में स्थित एक क्वारैंटाइन सेंटर में एक दिन पहले हंगामा खड़ा हो गया। यहां रखे गए लोगों का आरोप है कि उन्हें समय पर खाना और पानी तक नहीं दिया जा रहा। इसे लेकर अब जिले की डीएम उदिता सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इस मामले की जांच की जाएगी।

Bihar: People in quarantine at the quarantine centre in Bhagwanpur town of Vaishali dist created ruckus y'day, alleging that they are not being given proper food or water & food isn't being given to them on time. DM Udita Singh (pic 3) says, "We'll investigate the matter."(08.05) pic.twitter.com/3RzIQ2pT7G