तमिलनाडु सरकार ने 7 मई से राज्य में सभी सरकारी शराब की दुकानों को खोलने का ऐलान किया था। गुरुवार सुबह से ही लोगों की भीड़ शराब की दुकानों के बाहर जुट गई। लोग कई किलोमीटर लंबी लाइन लगाकर शराब खरीदने के लिए खड़े दिखाई दिए। इस दौरान पुलिस की मौजूदगी भी दर्ज की गई।

Tamil Nadu: People stand in queue outside a liquor shop in Thiruvallur. State Government has allowed opening of state-run liquor shops from today, except in #COVID19 containment zones. pic.twitter.com/TxMWJNtDPK