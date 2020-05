आपरेशन समुद्र सेतु : आईएनएस जलाश्व 750 भारतीयों को लाने माले पहुंचा

महाराष्ट्र में फंसे प्रवासी मजदूर अब अपने घर लौटने के लिए मुंबई-नासिक हाईवे पर पैदल ही चल रहे हैं। पैदल जौनपुर जा रहीं प्रीति कुमारी ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं और मेरे साथ एक बच्चा है। आखिर मैं उसे कैसे खिलाउंगी, मैं उसे रास्ते में बिस्किट ही दे सकती हूं।

Maharashtra:Migrant workers are walking on Mumbai-Nashik highway towards their native places in different states. One of migrants, Preeti Kumari who is going to her home in Jaunpur (UP) says,"I don't have money. How will I feed my child here?I'll give him biscuits in the journey" pic.twitter.com/kBKjRu9Ycl