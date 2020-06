पुणे में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (आरपीएफ) ने स्टेशन आने-जाने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग और निगरानी के लिए एक रोबोटिक कैप्टन व्हीकल लॉन्च किया है। इसे कैप्टन अर्जुन नाम दिया गया है। इसके जरिए अब ट्रेन से आने वाले यात्रियों की जांच की जाएगी। इसके अलावा स्टेशन पर असमाजिक तत्वों पर भी रोबोट के जरिए ही निगरानी रखी जाएगी।

Railway Protection Force, Pune yesterday launched Robotic Captain Arjun to intensify the screening & surveillance. This robot was launched to screen passengers while they board trains and keep a watch on anti-social elements: Central Railway #COVID19 pic.twitter.com/OUzh9kQ8Tn