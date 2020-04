दिल्ली की ओखला सब्जी मंडी में लॉकडाउन के बावजूद भारी भीड़ दिखी। यहां सैकड़ों की संख्या में लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करते दिखे और दुकानों के बाहर भीड़ जमाते रहे।

Delhi: People make purchases at wholesale fruit and vegetable market in Okhla, amid the #CoronavirusLockdown; social distancing norms flouted. pic.twitter.com/hT9aIk0F1s