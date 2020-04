दिल्ली की आजादपुर सब्जी मंडी में लॉकडाउन और कोरोनावायरस संक्रमण के खतरे के बावजूद लोग सोशल डिस्टेंसिंग की बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे। यहां शुक्रवार सुबह गाड़ियों के साथ सैकड़ों की संख्या में लोग भी जुट गए।

Delhi: Traffic outside Azadpur Sabzi Mandi; social distancing norms flouted. The market was allowed to remain open for 24 hours from 21st April. #CoronavirusLockdown pic.twitter.com/iwUVyeY1br