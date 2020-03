प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित जनता कर्फ्यू के दौरान रविवार को Coronavirus (COVID-19) से देश में लड़ रहे योद्धाओं (मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने वालों) को सलामी दी गई। आम से लेकर खास लोगों तक ने घरों ने इन ‘जीवन रक्षकों’ के जज्बे को की कद्र करते हुए उनका सम्मान किया।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों व BJP नेताओं के साथ सिनेस्टार्स ने भी इसमें हिस्सा लिया। ये सभी लोग शाम पांच बजे घरों की बालकनी, छतों और पार्क में आकर ताली-थाली और घंटे बजाते दिखे, जिसके साथ ही पूरा भारत उस दौरान इन थालियों-तालियों और घंटे की ध्वनि से गुंजायमान रहा। इसी बीच, देश की राजधानी दिल्ली के जामा मस्जिद में लोगों ने

तिरंगा लहराया।

Coronavirus Janta Curfew LIVE

PM ने ‘जनता कर्फ्यू’ को प्रोत्साहित करने वालों के प्रति आभार जताया: पीएम मोदी ने ‘जनता कर्फ्यू’ में भागीदारी के लिये प्रोत्साहित करने वालों के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि जनता कर्फ्यू को लेकर हर कोई अपनी-अपनी तरह से योगदान देने में जुटा है, लोगों का समर्थन जोरदार है और लोगों की सतर्कता व सावधानी से लाखों लोगों को मदद मिल सकती है।

उन्होंने टि्वटर पर गीतकार प्रसून जोशी, गायिका मालिनी अवस्थी, लोक गायक प्रीतम भरतवाण, आर्थिक क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ मोहनदास पई एक्टर आमिर खान, दीपिका पादुकोण सहित कुछ लोगों को टैग किया और उनके योगदान की सराहना की।

Coronavirus in India LIVE

मोदी ने कहा, ‘‘ हममें से प्रत्येक कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई में एक अत्­यंत मूल्यवान सैनिक है और इस बारे में सतर्क एवं सजग रहने से लाखों अन्य लोगों की भी बहुमूल्­य मदद की जा सकती है। सड़कें बेशक सूनी-सूनी नजर आ रही हैं, लेकिन ‘कोविड-19’ से लड़ने का संकल्प हमारे मन-मस्तिष्­क में पूरी तरह से भरा हुआ है।’’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां ने भी शाम को पांच बजे के आसपास घर में कुछ इस तरह ‘जीवन रक्षकों’ का हौसला बढ़ाते हुए उन्हें धन्यवाद कहाः

#WATCH Gujarat: Mother of Prime Minister Narendra Modi, Heeraben clangs utensil at her residence to express gratitude to those providing essential services amid #CoronavirusPandemic. pic.twitter.com/ipaI1yOtoB — ANI (@ANI) March 22, 2020

लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला भी घर की बालकनी पर आए। देखें, कैसे उन्होंने सपरिवार इन योद्धाओं को सलामी दीः

Total number of confirmed cases so far in the country is 360 (including 41 foreign nationals), as on 22nd March at 6.30 PM. 24 cured/discharged/migrated, 7 deaths: Ministry of Health and Family Welfare #CoronavirusPandemic pic.twitter.com/RtAj93dGh3 — ANI (@ANI) March 22, 2020



दिल्ली स्थित जामा मस्जिद के बाहर जुटे कई लोगों ने तिरंगा लहराकर जन योद्धाओं का हौसला बढ़ाया। देखें, VIDEO:

#WATCH Delhi: People wave the tricolour outside Jama Masjid to express their gratitude to those providing essential services amid #CoronavirusPandemic. pic.twitter.com/byHlaBgFbR — ANI (@ANI) March 22, 2020

खेल जगत ने ‘जन योद्धाओं’ का जताया आभारः भारतीय खिलाड़ियों ने रविवार को देशवासियों के साथ मिलकर कोविड-19 के खिलाफ मुहिम में जुटे मूलभूत सुविधायें मुहैया कराने वालों का आभार व्यक्त किया और सोशल मीडिया पर ताली बजाने के संदेश व वीडियो साझा किए।

भारतीय पुरुष हाकी टीम के कोच सोर्ड मारिन ने बेंगलुरु में ट्रेनिंग सेंटर में सभी खिलाड़ियों की ताली बजाते हुए वीडियो पोस्ट की। टीम जर्सी पहने खिलाड़ियों ने इमारत के विभिन्न तलों पर तेज तालियां बजाईं। भारत के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने आभार व्यक्त करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया। (भाषा इनपुट्स के साथ)

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App