‘कोरोना केस बढ़ने में भारत का वर्ल्ड रिकॉर्ड’, वरिष्ठ पत्रकार ने किया ट्वीट तो लोगों ने कर दिया ट्रोल

देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसे लेकर वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने एक ट्वीट किया। हालांकि इस ट्वीट के लिए राजदीप खुद ही ट्रोल्स के निशाने पर आ गए हैं। राजदीप सरदेसाई ने अपने ट्वीट में लिखा कि “इस बीच, अन्य खबरों में, भारत में एक दिन में मिले कोरोना मरीजों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई है और केन्द्र सरकार कह रही है कि वह राज्यों को जीएसटी का भुगतान नहीं कर सकती है क्योंकि यह ‘एक्ट ऑफ गॉड!’ (भगवान की देन) है। ये हफ्ता शानदार रहे साथियों।”

राजदीप के इस ट्वीट पर ट्रोल्स ने सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले पर उन्हें घेर लिया। एक यूजर ने ट्वीट किया कि ‘राजदीप सर आपसे एक बात कहनी थी कि नाम तो नहीं लूंगा पर इससे ज्यादा घटिया न्यूज चैनल मैंने आज तक नहीं देखा।’ एक अन्य यूजर ने भी इसी मुद्दे पर राजदीप सरदेसाई की आलोचना की।

यूजर ने लिखा कि ‘इंडिया टुडे कहता है कि रिया बेगुनाह है क्योंकि वह एक मेधावी छात्रा थी लेकिन AIEEE में 7वीं रैंक पाने वाला सुशांत शराबी, ड्रग एडिक्ट, बाइपोलर और निराशावादी था।’ एक अन्य यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि ‘हां, भारत ही इस दुनिया का इकलौता देश है, जो कोरोना से पीड़ित है। बाकी दुनिया में कोई कोरोना, गरीबी कुछ नहीं है और सभी लोग मिल-जुलकर रह रहे हैं।’

Meanwhile, in other news, India has now recorded the highest single day Covid cases in the world, and the Centre says it can’t pay GST to states because of an ‘act of God!’ Have a super weekend folks

— Rajdeep Sardesai (@sardesairajdeep) August 29, 2020