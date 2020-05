उत्तराखंड में आज बद्रीनाथ मंदिर के कपाट सुबह 4:30 बजे खोले गए। इस दौरान मंदिर में दर्शन के लिए मुख्य पुजारी समेत सिर्फ 28 लोग ही मौजूद थे। गौरतलब है कि इस साल कोरोनावायरस और लॉकडाउन के चलते सरकार ने बद्रीनाथ यात्रा के लिए शेड्यूल जारी नहीं किया। इससे उत्तराखंड के टूरिज्म को बड़ा नुकसान होने की संभावना है।

Uttarakhand: The portals of Badrinath Temple opened at 4:30 am today. 28 people including the Chief Priest was present at the temple when its portals opened. pic.twitter.com/jVDGmoZ9Vs