Coronavirus के केस देश में 71 लाख के पार, अगस्त से अक्टूबर के बीच आ गए 50 लाख मामले

भारत में कोविड-19 के 66,732 नए मामले सामने आने के साथ संक्रमण के कुल मामले 71 लाख के पार पहुंच गए, जबकि बीमारी से ठीक होने वालों की संख्या 61 लाख हो गई है, जिससे देश में मरीजों के ठीक होने की दर 86.36 प्रतिशत पर पहुंच गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सोमवार को अद्यतन किए गए आंकड़ों के अनुसार यह जानकारी सामने आई है।

आंकड़ों के मुताबिक कोविड-19 के कुल मामले बढ़कर 71,20,538 तक पहुंच गए। एक दिन में संक्रमण के कारण 816 और मौतें होने से वायरस के संक्रमण से मरने वालों की संख्या 1,09,150 तक पहुंच गई। लगातार चौथे दिन कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या नौ लाख से नीचे रही। जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना वायरस संक्रमण के उपचाराधीन मरीजों की संख्या 8,61,853 है, जो कि कुल मामलों का 12.10 प्रतिशत है।

कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में मृत्यु दर 1.53 प्रतिशत है। भारत में कोविड-19 के मामले सात अगस्त को 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख और पांच सितंबर को 40 लाख का आंकड़ा पार कर गए थे। यह 16 सितंबर को 50 लाख, 28 सितंबर को 60 लाख और 11 अक्टूबर को 70 लाख की संख्या को पार कर गया।

66,732 new confirmed #COVID19 cases recorded in the last 24 hours. 81% of these are from 10 states & UTs. Maharashtra is still reporting a very high number of new cases with more than 10,000 cases followed by Karnataka & Kerala with more than 9,000 cases each: Ministry of Health https://t.co/na3cg7wDW0 pic.twitter.com/1oJqmz06dA

— ANI (@ANI) October 12, 2020