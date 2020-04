सोशल मीडिया में दो पुलिसकर्मियों का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में पुलिसकर्मी मस्जिद के इमाम से अजान नहीं देने के लिए कह रहे हैं। इसमें एक पुलिसकर्मी कहता नजर आता है, ‘एलजी साहब ने अजान देने के लिए मना किया है। अजान नहीं होगी। अजान बैन है।’ इस बीच जब किसी ने इसका विरोध किया तो पुलिसकर्मी ने कहा, ‘अजान नहीं होगी। एलजी से जाकर बात करो।’ वीडियो में पुलिसकर्मी मस्जिद के इमाम से कहता नजर आता है, ‘किसी भी कीमत पर अजान नहीं होगी। अजान नहीं होनी चाहिए। अजान हुई तुम्हें उठाकर ले जाएंगे।’

वीडियो वायरल होने पर एक ट्विट यूजर सायमा @_sayema ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को टैग कर पूछा, ‘एलजी और केजरीवाल प्लीज किसी भ्रम और अफवाह से बचने के लिए स्पष्ट करें। बेशक… कोई भी मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाएगा, लेकिन रमजान के दौरान क्या अजान की इजाजत नहीं?’ इस पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने स्पष्ट करते हुए कहा, ‘अजान के लिए कोई पाबंदी नहीं है। लॉकडाउन में मस्जिदों में नमाज के लिए इकट्ठा होने या किसी अन्य धार्मिक स्थल पर पूजा आदि के लिए लोगों के इकट्ठा होने पर पूरी तरह पाबंदी है।’

यहां देखें वीडियो-

Request @LtGovDelhi @ArvindKejriwal to clarify to avoid any confusions/ rumours. Of course, none would congregate in the mosques for prayers but azaan during Ramzan not allowed too? https://t.co/pKs5Ur9Xzn

— Sayema (@_sayema) April 24, 2020